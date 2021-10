Auch Chelsea siegt 4:0 : Bayern werden zwei Tore aberkannt – dennoch gewinnen sie 4:0

Bayern München lässt in Lissabon bei Benfica nichts anbrennen, genauso wie Chelsea. Juve siegt nur 1:0.

In Abwesenheit des erkrankten Julian Nagelsmann strebt der FC Bayern um Doppeltorschütze Leroy Sané unaufhaltsam dem Gruppensieg entgegen. Bei der Rückkehr an den Ort des Königsklassen-Triumphs von 2020 mussten die Münchner aber lange auf die Erlösung warten. Beim 4:0 liessen Doppelpacker Sané (70./85.), ein Eigentor von Everton (80.) und der nächste Treffer von Robert Lewandowski (83.) den deutschen Fussball-Rekordmeister auch ohne den wegen eines grippalen Infekts fehlenden Trainer jubeln. Nach drei Siegen in drei Spielen ohne Gegentor kann der FC Bayern im Rückspiel gegen die Portugiesen in zwei Wochen schon den Achtelfinal perfekt machen.