Corona-Krise in Deutschland : Bayern ruft den Katastrophenfall aus

Bayern will den Katastrophenfall ausrufen. Das gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung am Donnerstag in München bekannt. Das solle vorsorglich angekündigt werden, so Söder weiter.