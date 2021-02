Gleichzeitig duellieren sich in Bukarest Atlético Madrid und der FC Chelsea. Aufgrund der Einreisebestimmungen für England musste das Achtelfinal-Hinspiel von Spanien nach Rumänien verlegt werden. In der heimischen Meisterschaft musste der souveräne Tabellenführer Atlético Madrid am Wochenende beim 0:2 gegen Levante erstmals etwas Federn lassen. Nichtsdestotrotz zeigt die Mannschaft von Trainer Diego Simeone bislang eine bärenstarke Saison. Doch auch der Gegner aus London hat zuletzt wieder in die Spur gefunden. Unter dem neuen Trainer Thomas Tuchel ist Chelsea noch ungeschlagen.