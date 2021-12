Deutschland : Bayrische Polizei zerstört in Aktion «Schneeschmelze» tonnenweise Koks

1,5 Tonnen der illegalen Substanz wurden insgesamt vernichtet. Sie waren das Resultat der Ermittlungsarbeit der letzten Jahre. Die Aktion musste von einem Grossaufgebot an Polizeibeamten geschützt werden.

Im Rahmen der Operation «Schneeschmelze» hat die bayerische Polizei Kokain an einem geheimen Ort in einer Müllverbrennungsanlage in Oberbayern vernichtet.

Bei einer als «Operation Schneeschmelze» bezeichneten Aktion haben bayerische Ermittler anderthalb Tonnen Kokain verbrannt. Das Rauschgift mit einem Strassenwert von etwa 270 Millionen Euro sei in einer dafür geeigneten Anlage in Oberbayern vernichtet worden, teilte das bayerische Landeskriminalamt am Mittwoch in München mit.