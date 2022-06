«Bowel Babe» verlor den Kampf : Ihr Schicksal bewegte Millionen – Deborah James erlag mit 40 dem Krebs

Das Schicksal der todkranken britischen Journalistin und Buchautorin Deborah James bewegte die Welt, die Queen verlieh ihr sogar noch einen Adelstitel. Nun ist die 40-jährige nach langjährigem Leiden ihrer Krankheit erlegen.

Dieses Bild ist das letzte auf Debora James’ Insta-Site – sie verstarb am 28. Juni an Krebs.

Die Podcasterin und Kolumnistin James hatte die Welt durch ihre offene Art, mit ihrer Erkrankung umzugehen, gerührt. Die Buchautorin, Journalistin und frühere Lehrerin, Mutter von zwei Kindern, reagierte kämpferisch, als sie 2016 ihre Diagnose erhielt: Sie rief den Podcast «You, Me and the Big C» (C für Cancer, Krebs) ins Leben, in dem sie ihre zuletzt 997’000 Followerinnen und Follower über ihre Behandlungen sowie deren Erfolge und Misserfolge auf dem Laufenden hielt. Im Dezember 2021 «feierte» sie fünf Jahre Erkrankung und schrieb: «Es ist mir völlig bewusst, dass ich nicht mehr am Leben sein sollte, um das zu schreiben.»