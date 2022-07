Grossbritannien: BBC soll ein «peinliches» Foto von Prinz Andrew haben

Ein Bild von Prinz Andrew, welches der BBC-Fotograf Mark Harrison 2019 während eines Interviews aufgenommen hat, würde die Öffentlichkeit dazu bringen «ihre Cornflakes fallen zu lassen». Es handele sich um ein sehr «peinliches» Foto, das die Royals und die Monarchie erschüttern würde, sagte Harrison zu «Daily Mail». Was darauf zu sehen ist, möchte er zwar nicht verraten, doch eine Quelle, die das Bild gesehen hat, bestätigte, wie beschämend das Bild sei: «Stellen Sie sich vor, wie hoch die Messlatte sein muss, um Andrew nach all dem, was passiert ist, in Verlegenheit bringen zu können.»