Die Fusion der CVP mit der BDP unter dem neuen Namen «Die Mitte» schreitet mit grossen Schritten voran. An der dezentral durchgeführten Versammlung in Zürich stimmten die Mitglieder der BDP mit lediglich einer Enthaltung für das Vorhaben. Dies teilte die Partei in einem Communiqué mit.