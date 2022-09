Revision im Sexualstrafrecht: BDSM-Szene will beim Sexualstrafrecht als Vorbild für die Gesellschaft dienen

1 / 4 Erst im Juni hat der Ständerat knapp Nein gesagt zum Grundsatz «Ja heisst Ja» beim Sex. Drei Mitglieder der Interessengemeinschaft BDSM – ein Verein, der sich für die Aufklärung in der BDSM-Szene einsetzt – können diesen Entscheid nicht nachvollziehen. 20min/Michael Scherrer Für Simona, Thomas und Mark ist klar: Ein Ja zeigt die klare Willensbekundung – wartet man auf ein Nein, kann es schon zu spät sein. 20min/Michael Scherrer Die Diskussion rund um die Revision des Sexualstrafrechts der Schweiz geht nun in den Nationalrat. 20min/Simon Glauser

Erst im Juni hat der Ständerat knapp Nein gesagt zum Grundsatz «Ja heisst Ja» beim Sex. Dieser hätte das explizite Einverständnis beider Partner zu sexuellen Handlungen gefordert. Stattdessen hat sich die kleine Kammer auf den Grundsatz «Nein heisst Nein» verständigt. Drei Mitglieder der Interessengemeinschaft BDSM – ein Verein, der sich für die Aufklärung in der BDSM-Szene einsetzt – können diesen Entscheid nicht nachvollziehen. Für Simona, Thomas und Mark ist klar: Ein Ja zeigt die klare Willensbekundung – wartet man auf ein Nein, kann es schon zu spät sein.

Nur die «Ja heisst Ja Lösung» garantiere, dass auch Opfer, die bei Übergriffen keine Reaktion zeigten und aufgrund der Schockstarre ihren Willen nicht mehr kundtun könnten, strafrechtlich geschützt seien. «In unserer Szene sind wir schon viel weiter als die Schweizer Politik», sagt Mark.

«Ja heisst Ja» im BDSM

Gerade, wer sich gegenseitig fessle, den Hintern versohle oder sonstige schmerzhafte Handlungen vornehme, könne dies niemals nur mit dem vermuteten Einverständnis oder gegen den Willen dieser Person machen, sagt Simona, Vizepräsidentin der IG BDSM. Ein klares «Ja» sei unabdingbar. Fehle es, liege sofort eine Straftat vor (siehe Box).

Doch nicht nur in der BDSM-Szene sei es wichtig, das Einverständnis abzuholen. Auch im realen Leben, wenn es um den normalen Sex gehe, ist ein klares Ja für alle drei nötig. Denn oft gebe es sexuelle Handlungen, die keiner Penetration unterlägen, aber dennoch eine Vergewaltigung seien. «Das Schweizer Sexualstrafrecht ist veraltet. Daher ist es an der Zeit, das Gesetz anzupassen – am besten mit der ‹Ja heisst Ja Lösung›», sagt Mark. Man sichere sich und das Gegenüber mit der Willensbekundung besser ab.

In der Szene setze man auf offene und ehrliche Kommunikation. «Das Ja holt man sich ab, indem man darüber spricht, welcher Akt vollzogen werden soll, und setzt dabei die Rahmenbedingungen fest. So finden wir heraus, wie wohl man sich im Gedanken an das folgende Spiel fühlt, was man will und wo die Grenzen sind», sagt Simona. Seien die Leitplanken festgelegt – dabei gehe es um Nuancen innerhalb des Akts –, bekunde man das gegenseitige Einverständnis und gehe dann zum Spiel über.

«Über den bevorstehenden Sex zu sprechen, kann sexy sein»

In der offenen Kommunikation liegt laut den IG-Mitgliedern der Schlüssel. «Klar ist es nicht sexy, in mündlicher Form eine Art Vertrag auszumachen, bevor man Sex hat», sagt Mark. Jedoch könne man sich ein Ja mit einem offenen und ehrlichen Austausch auf eine anregende Art einholen. «Spricht man auf dem Weg von der Disco nach Hause offen über die Vorlieben, den eigentlichen Akt und darüber, was man gerne hat, kann das sexy und erregend sein.»



Gleichzeitig kann laut Thomas, dem Präsidenten der IG BDSM, in diesem Gespräch herausgefunden werden, ob das, was der oder die andere ausleben und erleben will, für einen selbst stimmt. «Geht man offen mit dem Thema um und wird dies in der Gesellschaft enttabuisiert, können Missverständnisse und Übergriffe verhindert werden.» Fühle sich das Gespräch über Sex unangenehm an, sei dies schon ein Indiz, für sich einzustehen und vom Vorhaben abzusehen.

Rechtliches Jede und jeder hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wird dies missachtet, liegt eine Straftat vor. Wird man geschlagen oder an den Bettpfosten gefesselt, ist das grundsätzlich eine Straftat. Das Einverständnis ist dabei der Schlüssel. Keine Straftat liegt vor, wenn die gefesselte oder geschlagene Person dazu explizit «Ja» gesagt hat. Dieses Einverständnis muss eingeholt werden, bevor man loslegt.

BDSM Der Begriff umfasst eine Gruppe von sexuellen oder sexualisierten Verhaltensweisen, die unter anderem auch mit Dominanz, Unterwerfung oder Fesselspielen in Zusammenhang stehen. «BDSM» ist ein Akronym, das aus den Anfangsbuchstaben der englischen Bezeichnungen «Bondage & Discipline, Dominance & Submission, Sadism & Masochism» gebildet wird.

