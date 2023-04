Beachvolley-Ass Joana Heidrich hat geheiratet, heisst jetzt Mäder

1 / 10 Beachvolley-Ass Joana Heidrich hat ihren Partner, den Eishockey-Spieler Stefan Mäder, geheiratet. Simone Lombard Die 31-jährige Zürcherin tritt nun als Joana Mäder auf der Tour an, das Duo heisst ab jetzt Vergé-Dépré/Mäder. Simone Lombard Mäder kugelte sich an der WM in Rom im letzten Juni die Schulter aus. IMAGO/Independent Photo Agency

Darum gehts Joana Heidrich heiratete am Freitag ihren Partner Stefan Mäder.

Die 31-jährige Zürcherin gibt mit Teamkollegin Anouk Vergé-Dépré Ende April ihr Comeback.

Auf der Beach Pro Tour tritt das Team nun als Vergé-Dépré/Mäder an.

Gleich doppelt gute News zum Beachvolleyball-Duo Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré in dieser Woche: Zuerst gab das Team Anfang Woche sein Comeback auf der Tour für Ende April bekannt – das, nachdem sich Heidrich an der WM im letzten Juni in Rom die Schulter ausgekugelt hatte und zehn Monate für ihre Rückkehr schuftete. Nun folgte am Freitag das nächste Highlight für die Zürcherin: Sie heiratete ihren Partner Stefan Mäder. Der 32-Jährige ist Eishockeyspieler und steht beim EHC Visp unter Vertrag. Ab dem Turnier in Uberlândia (Brasilien) von Ende Monat tritt das Beachvolley-Duo als Vergé-Dépré/Mäder an. «Dass ich jetzt Mäder heisse, ist natürlich noch sehr ungewohnt, das braucht jetzt etwas Übung», lässt die Zürcherin von ihrem Management ausrichten.

Zu ihrer zivilen Hochzeit sagte sie: «Wir hatten einen wunderschönen Tag mit unserer Familie. Es fühlt sich grossartig an, dass wir jetzt Mann und Frau sind. Der schönste Moment war, als wir uns das Jawort gegeben haben. Mir hat es fast die Stimme verschlagen.» Zeit für die Flitterwochen bleibt für das Paar keine, das Beachvolley-Duo tritt bereits ab Mittwoch beim Turnier in Brasilien an. Es folgt Schlag auf Schlag, Turnier um Turnier. Es stellt sich die Frage, ob sich die 31-jährige Mäder von ihrer schweren Verletzung bereits genügend erholt hat. Sie und ihre Berner Kollegin Vergé-Dépré sind jedoch glücklich, endlich wieder auf Wettkampfniveau spielen zu können.

Joana Mäder würde auch auf sich spielen

«Wir sind reifer geworden, verstehen das Spiel besser. Wir werden stärker zurückkehren, alles ist möglich», so Mäder am Montag bei der Saisonpräsentation im Berner Münster. Und die 31-jährige Bernerin fügte an: «Wir mussten viel schuften, damit wir hier sein können. Wir waren lange davon entfernt, auf diesem Niveau zu spielen. Ich sehe ein riesiges Plus für die neue Saison, was die Variabilität betrifft.»

Was erwartet Mäder bei der Rückkehr auf die Tour? «Ich würde auch auf mich spielen, wenn ich unsere Gegnerinnen wäre. Ich werde alles geben, dass sie danach auf Anouk spielen (lacht)», sagte sie. Das langfristige Ziel des Duos sind die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris. Die beiden gewannen 2021 in Tokio bereits Olympiabronze.

