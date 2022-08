European Championship : Beachvolleyball-Duo Brunner/Hüberli verliert den EM-Final und «gewinnt» Silber

1 / 3 Tanja Hüberli und Nina Brunner verpassen EM-Gold. AFP Die Lettinen waren stärker im Final. REUTERS Brunner/Hüberli konnten den Titel also nicht verteidigen. REUTERS

Darum gehts Am Samstagabend fand der EM-Final der Beachvolleyballerinnen statt.

Mit dabei das Schweizer Duo Brunner/Hüberli.

Am Ende gab es eine Niederlage.

Nina Brunner und Tanja Hüberli sind an der EM in München durchs Turnier gefegt. Durchschnittlich nur 35 Minuten dauerten die bisherigen Beachvolleyball-Spiele fürs starke Schweizer Duo. Kein Wunder schaffte es das Team souverän in den EM-Final.

Am Samstagabend ging es gegen das lettische Duo Kravcenova/Graudina um EM-Gold. Erst letzte Woche duellierten sich die beiden Duos in einem Ernstkampf – mit besserem Ende für die Schweizerinnen. Auch im EM-Final legten die Titelverteidigerinnen los wie die Feuerwehr. Schon früh konnte man sich einen Abstand erspielen, denn man souverän bis zum ersten Satzgewinn ins Ziel brachte.

Riesige Enttäuschung bei Brunner/Hüberli

Der zweite Satz begann allerdings nicht wie gewünscht. Nach wenigen Minuten lag man plötzlich mit 1:7 im Hintertreffen. Doch wie verwandelt traten Brunner/Hüberli danach auf. Vor dem technical Timeout führten die Lettinnen nur noch mit 11:10. Doch am Ende reichte es nicht – ein Entscheidungssatz musste her. Lange war es ausgeglichen, doch dann konnten sich die Lettinnen wieder absetzen – zu viele Eigenfehler gab es vom Schweizer Team. Am Ende mussten sich die Schweizerinnen aber geschlagen geben.

Tanja Hüberli meinte: «Die Enttäuschung ist riesig. Wir machen einfach blöde Fehler. Das trifft mich extrem hart.» Die EM-Siegerin von 2021 sagte weiter: «Wir haben ein paar Dinge überhastet gemacht. Es war aber klar am meisten Gegenwehr in dieser Woche.» Nina Brunner war schon etwas positiver: «Wir haben gehofft an die Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen. Wir bleiben dran und hoffen, Finalspiele in Zukunft zu gewinnen.»

