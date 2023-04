Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré stehen vor Comeback

Nichts für schwache Nerven: Heidrich schreit vor Schmerzen. SRF

Darum gehts Beachvolleyballerin Joana Heidrich hat ihre Schulterverletzung auskuriert.

Im Duo mit Anouk Vergé-Dépré kehrt die 31-Jährige auf die Tour zurück.

Langfristiges Ziel sind die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Ihre Schreie drangen durch Mark und Bein. Joana Heidrich hatte Schmerzen, wie sie sie noch nie verspürt hatte – sie hatte sich soeben im WM-Bronzespiel in Rom die Schulter ausgekugelt. Vor ihr lagen eine Operation und ein langer Weg zurück. Nun ist die 31-jährige Zürcherin wieder da. Sie stellte sich mit ihrer Partnerin Anouk Vergé-Dépré in Bern den Medien, um den Kick-off der «Road to Paris 2024» zu präsentieren.

Ja, Heidrich kann wieder lachen und positiv in die Zukunft blicken. Das, nachdem die Spielerinnen und alle Journalistinnen und Journalisten die 271 Stufen in den Gewölbesaal im Berner Münster raufgelaufen sind – die Aussicht auf die Bundesstadt ist herrlich. Ähnlich schön sind die Aussichten für das Beachvolleyball-Duo. Es gibt nun Ende April auf der Beach Pro Tour, früher World Tour, in Brasilien sein Comeback. Das langfristige Ziel sind die Olympischen Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr.

Würde sie ihre Hand wieder benutzen können?

Dieses Ziel hatte Heidrich immer vor Augen, es half ihr nach der Verletzung, nach der OP, während acht Monaten Reha, sich darauf zu konzentrieren. Die 31-Jährige war noch nicht bereit für einen Rücktritt. «Wenn wir es nach Paris schaffen, werde ich sicher noch eine Schippe drauflegen können», ist sie überzeugt. Lange wusste die 1,9 m grosse Athletin aber nicht einmal, ob sie je wieder ihre rechte Hand wird benutzen, geschweige denn Volleyball spielen können. «Nach der OP gab es viele Hochs und Tiefs. Aber wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, ziehe ich es durch, ich gebe nie auf.»

Sie hat nach eigener Aussage viel gelernt aus diesen schwierigen Zeiten, sie ist ruhiger geworden, das bestätigt auch die 31-jährige Vergé-Dépré. Sie beide sind glücklich, endlich wieder auf Wettkampfniveau spielen zu können. «Wir sind reifer geworden, verstehen das Spiel besser. Wir werden stärker zurückkehren, alles ist möglich», so Heidrich. Und die Bernerin fügt an: «Wir mussten viel schuften, damit wir hier sein können. Wir waren lange davon entfernt, auf diesem Niveau zu spielen. Ich sehen ein riesiges Plus für die neue Saison, was die Variabilität betrifft.»

Es lief vieles schief

Klar, auf WM-Bronzekurs hatten Heidrich und Vergé-Dépré im vergangenen Juni in Rom gelegen, als bei einem Service Heidrichs Schulter raussprang. Im Nachhinein wurde auch kritisiert, weshalb es so lange gedauert hatte, bis die verletzte Athletin Hilfe bekommen hatte – auch Vergé-Dépré stellte diese Frage. Sie wollte damit bezwecken, dass «nie wieder eine Athletin sich auf einem Beachvolleyballfeld so unsicher und so exponiert fühlen muss».

Heidrich selbst benötigte lange, um die Szene zu verarbeiten, sie schaute sie sich lange nicht an. Sie wusste ja, wie schmerzhaft es war. Was aber noch schlimmer wiegte: «Es lief vieles nicht, wie es sollte.» Sie fügt an: «Es war viel Hass in mir, dass es da nicht so lief, wie es hätte sein sollen. Ich hoffe, dass es für andere Athleten nicht so laufen wird in Zukunft.» Erst zwischen Oktober und Dezember schaute sie sich das Video an, es gehörte zum Verarbeitungsprozess.

Immer neue Ziele setzen

Hilfe bekamen beide Volleyballerinnen von ihrem Mental Coach Viviane Scherler. «Die Situation war sehr unterschiedlich für die beiden, ein Schock, ein Einschnitt für Joana», so Scherler. Sie habe versucht, beide in diesem Prozess zu unterstützen. «Ich suchte das Gespräch, man soll möglichst wenig machen, aber im richtigen Moment. Wir machten Schritt für Schritt, immer wieder neue Ziele setzen.»

Nun steht das nächste Ziel an, es geht zurück auf die Tour, die Vorfreude, aber auch ein wenig die Nervosität steigt bei Vergé-Dépré. Und was erwartet Heidrich? «Ich würde auch auf mich spielen, wenn ich unsere Gegnerinnen wäre. Ich werde alles geben, dass sie danach auf Anouk spielen (lacht).» Es wird für beide eine grosse Challenge, aber sie fühlen sich bereit, das merkt man.

