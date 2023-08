Beachvolleyball: So prägte Martin Laciga eine Sportart

Laciga und Beachvolleyball – über viele Jahre waren diese beiden Begriffe in der Sport-Schweiz unzertrennlich miteinander verbunden. Nach der tragischen Nachricht über den Tod von Martin Laciga ist nicht nur in der Volley-Szene die Trauer gross. Der 48-Jährige war auf und abseits des Beachvolley-Sandes ein hochgeschätzter Zeitgenosse und half mit seinen Leistungen während seiner Aktivzeit massgeblich mit, zahlreiche Menschen im Land für die Sportart Beachvolleyball zu begeistern.

Geboren in Aarberg und aufgewachsen im naheliegenden Kerzers im Seeland deutete bei Martin Laciga in seiner Jugendzeit noch nicht viel auf eine Weltkarriere hin. Dem «Bieler Tagblatt» erzählte er dreieinhalb Jahre vor seinem Tod, dass er damals nach geschaffter Matura bloss «ein Jahr Beachvolleyball spielen und ein bisschen reisen» wolle. Daraus geworden ist eine aussergewöhnliche Sportler-Laufbahn.

3 Mal Europameister in Folge

Zusammen mit seinem Bruder Paul startete er seine Karriere, mit dem er ab Ende der 1990er-Jahre die grössten Erfolge feierte. Drei Mal in Folge gewann das Duo zwischen 1998 und 2000 den EM-Titel und holte dazwischen 1999 WM-Silber sowie fünf Turniersiege auf der World Tour. In einer damals von Brasilianern und US-Amerikanern dominierten Sportart waren die Lacigas die ersten Europäer, die es an die Spitze der Weltrangliste schafften.

Olympia-Medaille verpasst

An den Sommerspielen in Athen hatte das Bruderduo seinen letzten Auftritt. In der griechischen Hauptstadt wie auch vier Jahre zuvor in Sidney verpassten sie als Fünfte die Medaillen knapp. «Die Niederlage in Sydney, wo wir zu den Topfavoriten zählten, war unglaublich bitter», resümierte Martin Laciga Jahre später. Nach Athen 2004 trat der spätere SRF-Experte mit verschiedenen Partnern an.