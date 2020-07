Rückruf

Beamte arbeiteten mit Schimmel-Masken

Der Bund hat Hygienemasken an Kantone abgegeben, welche möglicherweise von Schimmelpilz befallen sind. Kantone wie Thurgau, Schaffhausen und St. Gallen haben solche Masken in Umlauf gebracht. Sie rufen diese nun zurück.

Spitalmitarbeitende litten unter Stinke-Masken

Im Kanton St. Gallen wurden einige der schimmligen Masken an Schalterpersonal und Angestellte der Verwaltung verteilt, wie das «Tagblatt» am Samstag berichtet. Die Masken stammen aus der Armeeapotheke. Der grosse Teil der möglicherweise von Schimmel betroffenen Masken sei beim Kanton St. Gallen noch an Lager und nicht verteilt worden. Wie in anderen Kantonen werden die Masken zurückgerufen und ausgetauscht.