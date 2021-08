Korruptionsverfahren abgeschlossen : Beamte erhielten wegen Bauaufträgen des Bundes VW-Bus und teure Weine

Ein Bauunternehmer soll im Gegenzug für fette Aufträge des Bundes zwei Mitarbeiter des Bundesamts für Strassen reich beschenkt haben. Dennoch kommt er nun straflos davon.

Die beiden angeklagten Beamten waren beim Bundesamt für Strassen tätig. Im Bild der Hauptsitz in Ittigen BE.

Von diesem Kuchen wollte sich ein Bauunternehmer einige gute Stücke abschneiden. Um die federführenden Beamten entsprechend günstig zu stimmen, soll sich der Mann über längere Zeit immer wieder mit zwei Mitarbeitern des Astra getroffen haben und diese mit allerlei Geschenken bedacht haben. Gemäss den Unterlagen der Bundesanwaltschaft soll er einem der beiden üppig gefüllte Geschenkkörbe mit edlen Esswaren, kistenweise Wein im Wert von mehreren tausend Franken, Eintrittskarten für die Weltausstellung in Mailand und sogar einen VW-Bus geschenkt haben. Die Übergabe habe jeweils in einer Tiefgarage stattgefunden. Die Söhne des Beamten erhielten Sommerjobs, sein Bruder einen Helikopterflug zum Geburtstag. Auch der zweite Beamte erhielt kistenweise Wein und wurde zu teuren Essen eingeladen. Gemäss dem Bericht dürfen Bundesbeamte aber nur Geschenke im Wert von maximal 50 Franken jährlich annehmen.

Als Gegenleistung bereiteten die Mitarbeiter des Bundesamtes – einer der beiden war Leiter der Astra-Aussenstelle in Visp – den Bauunternehmer so gut wie möglich auf die Fragen vor, die vor der Bauvergabe gestellt wurden, und halfen ihm sogar bei der Formulierung seiner Offerte.

Unternehmer kommt ungeschoren davon

2016 flog das Ganze auf: Der Unternehmer wurde verhaftet und auch die zwei Astra-Beamten wurden wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit und der ungetreuen Geschäftsführung in U-Haft gesetzt. Sie wurden im Februar dieses Jahres per Strafbefehl verurteilt und mussten sich «beruflich umorientieren», wie es heisst. Ihnen wurde lediglich eine bedingte Geldstrafe auferlegt. Das Verfahren gegen den Bauunternehmer hingegen wurde ohne Urteil eingestellt. Die Verfügung dürfte in einigen Wochen rechtskräftig werden.