Beschattungsaffäre der Credit Suisse

Beamte sollen Handys von Privatdetektiven illegal beschlagnahmt haben

Die Spionageaffäre der Credit Suisse gegen ihren ehemaligen Angestellten Iqbal Khan ist noch nicht abgeschlossen.

So müssen sich nun Polizisten der Kantonspolizei Zürich wegen der «rechtswidrigen» Beschlagnahmung von Handys verantworten.

Die Beschattungsaffäre der Credit Suisse ist noch nicht abgeschlossen; so laufen immer noch Verfahren gegen die Privatdetektive sowie auch gegen die am Fall beteiligten Kantonspolizisten. Der Banker Iqbal Khan, ehemaliger Angestellter der Credit Suisse, wurde im September 2019 von seinem Arbeitgeber beschattet, als bekannt wurde, dass er zur Konkurrenz, der UBS, wechseln werde. Khan selbst fiel die Beschattung Mitte September letzten Jahres auf. Er sei sogar an seinem Wohnort in Herrliberg ZH beschattet worden. Der Banker reagierte prompt, machte Fotos der Autos der Privatdetektive und erstattete daraufhin Anzeige gegen unbekannt wegen «schwerer Drohung» und «Nötigung».