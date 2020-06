Basel

Beamten wird ein Flugverbot aufgebrummt

Künftig müssen Kantonsangestelle von Basel-Stadt für Dienstreisen bis 1000 Kilometern den Zug nehmen. Das hat die Basler Regierung beschlossen.

Am Dienstag hat der Regierungsrat Basel-Stadt bekannt gegeben, dass sie die Motion «Basel pro Klima: Bahnreisen statt Flugreisen von Mitarbeitenden des Kantons Basel-Stadt und seiner Beteiligungen» auf den 1. Juli 2020 umsetzt. Das Flugverbot für Beamte wir über eine Änderung in der Verordnung über Spesen und Entschädigungen für Kantonsangestellte eingeführt.

