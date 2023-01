Weinfelden: Polizei wollte 100 Münzen als Zahlung nicht annehmen

Die Polizei erklärt, dass die Gesetze auch für die Beamten gelten, in diesem Fall aber die Zweckdienlichkeit angezweifelt wird.

Ein Weinfelder wollte am Montag seine Verkehrsbusse von 60 Franken bezahlen.

News-Scout Luca Pozzo wollte am Montag eine Parkbusse von 60 Franken beim Verkehrspolizeiposten in Weinfelden TG begleichen. Die Busse wurde ihm aufgebrummt, weil er am 22. Dezember 2022 sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung geparkt hat. Strafbar ist dies, weil auf der anderen Seite kein Parkverbot herrschte. Wäre dies der Fall gewesen, hätte es keine Busse gegeben. «Jedoch handelt es sich um eine Hauptstrasse und auf der rechten Seite hat es gar keine Parkmöglichkeiten und nur ein Trottoir. Nach gesundem Menschenverstand versteht man das auch als Parkverbot», sagt Luca Pozzo zu 20 Minuten.