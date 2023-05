Regierungsmitarbeiter lässt wegen Handy Wasserreservoir auspumpen

In Indien hat ein Regierungsmitarbeiter ein Wasserreservoir auspumpen lassen, um sein hineingefallenes Handy wiederzubekommen. Der Lebensmittelinspektor habe bei einem Ausflug mit Freunden im Bundesstaat Chhattisgarh Selfies gemacht, berichtete die «Times of India» am Samstag. Zunächst habe er versucht, sein Handy von Tauchern wiederfinden zu lassen. Als das erfolglos blieb, liess er in drei Tagen Hunderttausende Liter Wasser aus dem Paralkot-Reservoir im Distrikt Kanker pumpen, wie es hiess.