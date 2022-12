Olympiasieger: Ski-Star Beat Feuz beendet nach Kitzbühel seine Karriere

Beat Feuz beendet nach dem Rennen in Kitzbühel seine grosse Karriere. Dies teilte der Olympiasieger am Mittwoch mit.

Dies gab der Olympiasieger am Mittwoch bekannt.

Er verzichtet damit auf die Ski-WM.

Der vierfache Abfahrtskugel-Gewinner Beat Feuz hat sich dazu entschieden, bald vom Skirennsport zurückzutreten. «Grenzen auszureizen und Risiko zu nehmen, waren jahrelang meine Leidenschaft im Skirennsport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl aber, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind», so der 35-jährige Berner.

Der Speed-Spezialist wird diese Saison aber noch bis und mit den Rennen in Kitzbühel rennmässig weiterziehen: «Nach 16 Jahren im Weltcup werde ich am Samstag, 21. Januar, meine aktive Karriere als Rennfahrer beenden. Ich freue mich darauf, meine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal geniessen zu können.»

Drei Olympia- und WM-Medaillen

Beat Feuz, welcher vor allem in den Speed-Disziplinen unterwegs war, gewann in seiner Karriere je drei Medaillen bei Olympischen Spielen sowie bei Weltmeisterschaften. Seinen letzten grossen Titel holte er im vergangenen Winter bei den Olympischen Winterspielen in Peking, als er in der Abfahrt die Goldmedaille gewann. Auf die WM im Februar verzichtet der 35-Jährige nun.

«Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und freue mich nun auf mehr Zeit mit meiner Familie und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen in mein Leben treten werden», so Feuz.

