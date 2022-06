Sportliches Sommerprogramm: Beat Feuz eilt von Spenden-Golf zu Tennis-Duell mit Olympiasieger

Am Freitag spielte Beat Feuz für den guten Zweck Golf. Am Samstag spielt er ein Tennis-Duell gegen einen anderen Olympiasieger.

1 / 4 Die Stars der Ski-Welt, zumindest alle, die die Golf-Platzreife besitzen, trafen sich zur Swiss-Ski Golf Trophy. Im Golfclub Lenzerheide wurden mehr als 100’000 Franken erspielt. Swiss Ski Auch Abfahrt-Olympiasieger Beat Feuz war dabei. 20 Minuten

Darum gehts

Bereits zum 16. Mal fand am Freitag die Swiss-Ski Golf Trophy statt. Im Golfclub Lenzerheide kamen zahlreiche ehemalige und aktive Stars der Szene zusammen. Egal, ob Marco Odermatt, Beat Feuz, Loïc Meillard, Bruno Kernen oder Didier Cuche. Zusammen mit Sponsoren und Gönner galt es, für den guten Zweck die Golf-Skills wieder auszupacken. Dies gelang mit Erfolg – mehr als 100’000 Franken wurden erspielt.

Beat Feuz reiste für den Event direkt aus Österreich an. Wie er im Gespräch mit 20 Minuten sagt, nutzt er im Sommer die Zeit mit der Familie. «Alle sind fit und gesund. Wir waren im Sommer auch im Emmenthal unterwegs und haben die Zeit genossen.» Früher stand Feuz auch oft mit den Golfschlägern im Einsatz. Dies hat er aber nun zurückgeschraubt. «Ich hatte Jahre, da habe ich sehr viel gespielt. Dazu komme ich nicht mehr, auch wegen der Familie will ich die Zeit dafür nicht mehr aufwenden. Golf ist ein guter Ausgleich, aber nur noch ein seltener», so der Abfahrts-Olympiasieger.

Duell auf dem Tennisplatz

Statt auf dem Golfplatz steht Feuz lieber auf dem Tennisplatz. In seinem österreichischen Club spielt er auch Matches in der Liga. «Das ist wie Interclub in der Schweiz.» Von seinen beiden Einzeln in diesem Jahr hat der 35-Jährige beide gewonnen. Im Doppel ist seine Bilanz ausgeglichen. Laut dem österreichischen Tennisverband hat Feuz eine positive Bilanz mit 21 zu 14 Siegen. Nach den Spielen kann es durchaus auch mal sein, dass Feuz auch Unterschriften geben muss. Feuz mit einem Lächeln: «Viele Teams kennen mich aber auch schon vom vorherigen Jahr.» Dazu kommt, dass auch bei anderen Teams Prominente im Einsatz stehen.

Zu so einem Duell kommt es direkt am Samstag: «Im gegnerischen Team spielt Andreas Widhölzl. Der hat einiges gewonnen im Skispringen», erklärt der Schweizer. In der Tat: Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin holte Widhölzl mit dem Team die Goldmedaille. Dazu kommt eine Bronze, ebenfalls im Team, im Jahr 1998 in Nagano, sowie die Bronze im Einzel im selben Jahr. Das war es aber noch nicht. In der Saison 1999/2000 gewann Widhölzl die Vierschanzentournee. Übrigens: Wie Feuz ist Widhölzl in dieser Saison im Tennis noch ungeschlagen. Da stellt sich natürlich die Frage: Welche Serie wird reissen?