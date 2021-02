Österreich und die Schweiz sind bei der Ski-WM in Cortina das Mass aller Dinge. Beide Nationen haben zwei Gold-Medaillen, liefern sich im Medaillenspiegel ein heisses Duell. Momentan mit dem besseren Ende für uns, die Schweiz. Führen wir doch mit insgesamt 5 Medaillen den Spiegel an.

Nicht verwunderlich also, dass die Österreicher neidisch auf uns sind. Der Präsident des österreichischen Ski-Verbands, Peter Schröcksnadel, schreckt gar – im Spass – vor nichts zurück. Ihm liegt sehr viel daran, im Ranking am Ende ganz oben zu stehen. Und um sein Ziel zu erreichen, würde er sogar Beat Feuz einbürgern, kündigte er scherzhaft an. Der Schweizer Ski-Star lebt in Tirol, ist mit einer Österreicherin verheiratet.

Im ORF-Studio spricht Moderator Rainer Pariasek Feuz auf den Vorschlag an. Dieser grinst, meint zu einem möglichen Nationenwechsel: «Nachher schiebt er mich zwei Jahre später ab wie den Romed. Ich bleib bei den Schweizern.» Mit seinen Worten spricht Feuz Romed Baumann an, der 2018 aus dem Kader der Österreicher flog – und sich als Ehemann einer Deutschen dem Nachbarland anschloss. Feuz sagt weiter: «Schröcksnadel hat mit seinen Athleten genug Freude. Er versteht immer einen Spass.»

Am Sonntag gewann Feuz Bronze in der Abfahrt.

«Gold wäre möglich gewesen»

Die Schweizer Ski-Fans dürfen also aufatmen. Beat Feuz wird weiter für die Schweiz starten – und hoffentlich für viele weitere Medaillen sorgen. Etwas, was bei der Ski-WM in Cortina schon gut klappte. Holte er doch in der Abfahrt Bronze. Ein Resultat, mit dem Feuz zufrieden ist. Obwohl er zugibt, dass mehr möglich gewesen wäre. Im SRF sagte er nach dem Rennen: «Ich habe gemerkt, dass ich zum Teil in den Kurven nicht so viel Zeit rausholen konnte. Unten habe ich dann noch ein Paar Hundertstel rausgeholt mit dem guten Speed. Gold wäre möglich gewesen.»