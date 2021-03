Die beiden Abfahrten am Saisonfinal in Lenzerheide werden wegen schlechten Wetters abgesagt. Beat Feuz und Sofia Goggia gewinnen so kampflos die Disziplinen-Kristallkugel.

Feuz freut sich über seine vierte Kugel in Serie. Video: SRF

Darum gehts In Lenzerheide werden die Abfahrten wegen schlechten Wetters abgesagt.

Dadurch gewinnen Beat Feuz und Sofia Goggia die Disziplinen-Wertung.

Feuz schafft das Kunststück zum vierten Mal in Folge.

Der Berner hat seinen Erfolg seiner Konstanz zu verdanken.

43 Jahre ist es her! Damals gewann der legendäre Franz Klammer aus Österreich zum vierten Mal in Serie den Abfahrts-Weltcup. Seither ist das niemandem mehr gelungen – bis jetzt, bis Beat Feuz. Der Schangnauer hat Geschichte geschrieben. Und das ohne überhaupt gefahren zu sein. Weil beim Saisonfinal in Lenzerheide die Abfahrten der Männer und Frauen am Mittwoch wegen schlechten Wetters nicht hatten stattfinden können, gewinnt der 34-Jährige die Abfahrts-Kugel kampflos. Aber: Feuz hatte vor dem letzten möglichen Rennen 68 Punkte Vorsprung vor Matthias Mayer. Es wäre also sowieso schwierig geworden für den Österreicher, den Schweizer noch abzufangen. Denn in den letzten vier Abfahrten belegte Feuz ausschliesslich die Ränge eins und zwei.

Beat Feuz schaut auf eine Corona-bedingt schwierige Saison zurück. Video: SRF

«Es ist schon immer etwas Schönes. Vor vier Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass das machbar ist, und nun habe ich sie viermal in Serie gewonnen. Das ist nicht realistisch, aber wunderbar», sagte Feuz im SRF glücklich mit Kristallkugel in der Hand. Es war auch für ihn keine einfache Saison, Corona-bedingt. Er sei in die Saison gestartet und habe nicht gewusst, was auf ihn zukomme. «Es passte nicht alles zusammen anfangs Saison. Es wurden viele Rennen (Beaver Creek, Wengen, Kvitfjell, Red.), die ich sehr mag, gestrichen. Das waren in den letzten Jahren Punktelieferanten. Dass ich am Ende die Kugel in Händen halten darf, ist auch für mich speziell.»

Konstanz ist das A und O

Nun hat Feuz also Ski-Geschichte geschrieben, mit der vierten Kugel in Serie. Das ist dem Speed-Spezialist zwar nicht wichtig, aber es sei schön zu hören. «Dass erst Einer das schaffte, zeigt, wie schwierig es ist.» Feuz erklärte im SRF dann auch, was das Erfolgsrezept ist: «Man muss nicht jedes Rennen gewinnen, aber immer ums Podest mitfahren. Die Konstanz macht es am Ende aus. Es ist wichtig, dass man keinen ‹Abschiffer› hat. Das passte gut in den letzten Jahren.» Allerdings: Es gab in dieser starken Abfahrts-Saison für Feuz nur einen Ausreisser in Bormio, wo er lediglich Zehnter wurde. Es war dies sein schlechtestes Resultat in den vergangenen vier Jahren!

Feuz freut sich über seinen erneuten Erfolg. AFP

An den Triumph in dieser Saison ist Feuz’ Premieren-Sieg in Kitzbühel gekoppelt. Endlich konnte der Berner die Hahnenkamm-Abfahrt gewinnen – und doppelte zwei Tage später gleich nach. «Es war, wie gesagt, ein schwieriges Jahr, Kitzbühel fand aber statt. Es war eine weitere Möglichkeit für mich, es war ein grosses Ziel zu gewinnen. Ich habe viel Risiko auf mich genommen, habe es probiert und es ging endlich auf», erinnert sich Feuz. Nach seinen ersten Siegen in dieser Saison wurde er in Garmisch und Saalbach zweimal Zweiter.

Und der 15-fache Weltcupsieger (12 Abfahrten und drei Super-G) denkt noch nicht ans Aufhören: «Ich habe Freude am Rennen fahren, solange ich Rennen fahre, will ich vorne mit dabei sein. Den Kick, das Adrenalin spüren. Das will ich auch in der neuen Saison.» Fünf Abfahrts-Kugeln in Folge hat noch niemand gewonnen, auch Klammer nicht. Zwar gewann er die Disziplinenwertung ebenfalls fünf Mal, aber «nur» viermal in Serie.

Goggia zum zweiten Mal

Nur 45 Tage nach einem Bruch im Knie wollte Sofia Goggia in Lenzerheide wieder an den Start, um ihre Führung im Abfahrts-Weltcup zu behaupten. Letztlich musste die Kämpferin aus Bergamo, die wegen ihrer Verletzung die Heim-WM in Cortina verpasste, aber nicht erneut auf die Piste. Da auch die Frauen-Abfahrt nicht stattfinden konnte, gewann Goggia die Kugel zum zweiten Mal. Sie bekam die Nachricht, dass das Rennen abgesagt wird und sie gewonnen hatte, im Hotel. Sie und ihre Teamkolleginnen freuten sich sichtlich.

Goggia und ihre Teamkolleginnen jubeln. Video: Instagram