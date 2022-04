Griechenland : Beatmungs-Patient hat Lust auf eine Zigarette und löst heftige Explosion aus

Ein Patient auf einer Corona-Station wurde von seiner Sucht übermannt. Beim Unfall starb eine Person, vier weitere wurden verletzt. Die Abteilung ist zerstört. Tödliche Unfälle auf Corona-Stationen hat es in den vergangenen Jahren mehrere gegeben.

Bei einer Explosion in einem Spital im griechischen Thessaloniki ist am Mittwoch ein Mensch gestorben, vier weitere wurden verletzt.

In der griechischen Stadt Thessaoloniki ist es am Mittwoch zu einem tödlichen Unfall auf einer Corona-Station gekommen.

Bei einer Explosion auf der Corona-Station eines Spitals in Griechenland ist ein Mensch ums Leben gekommen. Vier weitere Patienten wurden nach Angaben der Klinik in Thessaloniki bei dem Unglück verletzt. Nach Medienberichten hatte sich ein künstlich beatmeter Patient eine Zigarette angezündet und damit eine Explosion der Sauerstoffgeräte ausgelöst.

Explosionen im Irak, Brand in Rumänien

In den vergangenen beiden Jahren kam es in verschiedenen Ländern zu tödlichen Unfällen auf Corona-Stationen. Der Irak wurde vergangenes Jahr gleich zwei Mal erschüttert. Im April kam es zu einer Explosion auf einer Corona-Station in der Hauptstadt Baghdad bei der insgesamt 82 Menschen ums Leben kamen. Falsch gelagerte Sauerstoffflaschen zur Behandlung von Corona-Patienten hatten vermutlich zur Explosion und dann zum Brand geführt. Im Juni kam es dann erneut zu einer Explosion – dieses Mal in der südirakischen Stadt Nassirija. Es starben 64 Personen, darunter viele Corona-Patienten.