Wachsfigur enthüllt: Beatrice Egli hat jetzt eine Doppelgängerin

Am Dienstag enthüllte die Schwyzerin in der deutschen Bundeshauptstadt nämlich ihre eigene Wachsfigur.

In Berlin sehen Fans von Beatrice Egli nun doppelt! Der Schlagerstar enthüllte am Dienstag seine eigene Figur im berühmten Wachsmuseum Madame Tussauds. «Ich freue mich. Es ist so eine schöne, schöne Figur geworden», schwärmt die 34-Jährige auf Instagram. «Ich stand auf einmal komplett neben mir. Meine Wachsfigur ist wirklich das Werk einer fantastischen Arbeit. Es ist unbeschreiblich.»