1 / 39 Schlagersängerin Beatrice Egli ist an den SMA nicht nur für «Best Female Act» nominiert, sondern wird auch live auftreten. Ben Wolf Die Show eröffnen wird die Band Pegasus. Sie haben vor Kurzem ihr Album «Unplugged» released. Gadget Alright, auf den folgenden Slides findest du alle nominierten Acts der Swiss Music Awards 2021, die am 26. Februar verliehen werden. Swiss Music Awards 2020

Darum gehts Die 14. Swiss Music Awards werden am 26. Februar verliehen.

Nebst Master KG, Zoe Wees, Zian, Lo & Leduc und Dodo sind neu auch Beatrice Egli und Pegasus als Showacts bestätigt.

Die Award-Show wird um 20.15 Uhr auf 3+ übertragen. 20 Minuten ist live dabei und berichtet für dich.

In drei Tagen finden sie statt, die 14. Swiss Music Awards. Nebst den Preisverleihungen (die Nominierten findest du oben in der Bildstrecke) wirds auch jede Menge Live-Acts geben. So werden unter anderem der südafrikanische «Jerusalema»-Sänger Master KG, die Hamburger Newcomerin Zoe Wees sowie die Schweizer Künstler Zian, Lo & Leduc und Dodo auftreten.

Neu bestätigt als Acts wurden zudem Schlagerstar Beatrice Egli und die Band Pegasus. Letztere werden an den Swiss Music Awards die Show mit einem Medley eröffnen. Details dazu will Sänger Noah Veraguth (33) gegenüber 20 Minuten aber keine verraten. Nur so viel: «Wir werden euch überraschen!» Der gebürtige Bieler freut sich auf Freitag, auch wenn bei der diesjährigen Ausgabe der Verleihung alles ein bisschen anders ist. «Die Swiss Music Awards feiern die Schweizer Musikszene, die in den letzten zwölf Monate durch eine harte Zeit ging», sagt Veraguth. «Sie erinnern daran, wie wichtig es ist, Musik zu machen und dass wir alle die Begeisterung und Leidenschaft dafür teilen.»

Beatrice Egli mit einer Hommage an die Schweiz

«Gerade in dieser Zeit sind die Swiss Music Awards etwas ganz besonderes», sagt auch Schlagerstar Beatrice Egli. Sie freue sich auf den Austausch mit den Fans, auch wenn der nur virtuell und via TV stattfinde. «Denn ob Rock, Hiphop oder Schlager – uns fehlt das Publikum mehr denn je!»

Die zweifache SMA-Ge­winnerin und diesjährige Nominierte in der Kategorie «Best Female Act» wird zum ersten Mal an den Swiss Music Awards als Showact auftreten und ihre aktuelle Single «Mini Schwiiz, mini Heimat» performen. «Auf jenen Moment freue ich mich ganz besonders», so Beatrice.

Die Swiss Music Awards werden am 26. Februar über die Bühne gehen. Die rund 145-minütige Award Show ist ab 20:15 Uhr auf 3+ zu sehen. 20 Minuten ist Medienpartnerin und begleitet den Event live.