Beatrice Egli soll deutsch-türkischen Politiker Mustafa Erkan lieben

Beatrice’ neuer Freund ist ein Erdogan-Freund

Zudem ist Erkan ein Fan von Gerhard Schröder (78), wie er 2020 in einem Interview durchblicken liess: «Andere hatten Poster von Sportlern und Musikern an der Wand, ich mit 13 oder 14 eines von Schröder.» Weder Erkan noch Egli haben sich bisher zu den aktuellen Gerüchten geäussert. Eine Anfrage beim Management der Schweizerin ist hängig.

Vor neun Jahren trennte sich Beatrice von ihrem Freund Reto Steiner (45). Seither wird in den Medien heftig über ihr Liebesleben spekuliert. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass die Musikerin und Florian Silbereisen (41) verliebt sind. «Es ist mega herzig, dass ganz viele ihre Liebesträume in uns beide hineininterpretieren. Allerdings sind wir zwei nur gute Kollegen und arbeiten super zusammen», dementierte sie kürzlich die Schlagzeilen im Gespräch mit 20 Minuten.

Beatrice Egli und Florian Silbereisen haben Stress mit Anwälten

Auf Facebook meldete sich der Autor und Verleger des Songs, Diether Dehm, wütend zu Wort: «Wenn die Verschandlung eines geschützten künstlerischen Werks in Deutschland nicht schon eine Urheberrechtsverletzung, also eine Straftat wäre, so müssten Florian Silbereisen und Beatrice Egli allein wegen groben Unsinns in eine geschlossene Einrichtung. Silbereisen hatte weder dazu die Genehmigung von mir noch die mindeste geschmackliche Kompetenz.»