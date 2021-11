Beatrice Egli verzichtete lange aus Angst vor Nebenwirkungen auf Corona-Impfung

Beatrice Egli (33) hat sich mit Corona infiziert und befindet sich in heimischer Isolation.

Seit Samstag befindet sich Schlagersängerin Beatrice Egli in Selbstisolation. Die 33-Jährige ist an Corona erkrankt, wie sie auf Instagram bekannt gab: «Wie so viele andere zurzeit, wurde auch ich positiv auf das Corona-Virus getestet. Es geht mir aber gut, ich habe einen sehr milden Verlauf.» Es ist bereits das zweite Mal, dass sich die Schwyzerin mit dem Virus infiziert hat. Schon zu Beginn der Pandemie, Anfang 2020, kam sie mit einem leichten Krankheitsverlauf davon.