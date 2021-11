Beatrice Egli wünscht sich fürs Weihnachtsfest einen Mann

Bei Mama Ida in Pfäffikon SZ kommen vier Generationen zum Fest der Liebe zusammen.

Gleichzeitig offenbart die 33-Jährige, dass sie gerne einen Mann an ihrer Seite hätte.

Die Sängerin verrät, was auf den Tisch kommt und weshalb es keine Geschenke unter dem Christbaum geben wird.

Die Weihnachtstage sind für Beatrice Egli das Highlight des Jahres. Als Familienmensch liebt es die 33-jährige Schlagersängerin, wenn sie und ihre Liebsten am Christbaum bei ihrer Mama in Pfäffikon SZ zusammenkommen. Mittlerweile besteht die Familie aus vier Generationen: Eglis jüngste Nichte ist sechs Monate alt, ihre geliebten Grosseltern bereits über 90.

Im Interview mit der «Bild» gerät sie ins Schwärmen: «Ich liebe meine Familie, dieses Gefühl von Miteinander.» Dabei seien es vor allem die Ruhe, Stille und das gemeinsam am Tisch sitzen und lange essen, was Beatrice so mag. Und sie verrät auch gleich das geplante Weihnachtsmenü: Raclette oder Fondue Chinoise solls geben. «Es ist immer emotional bei uns. Wir sind uns des Geschenks der Zeit des Lebens immer bewusst», offenbart sie.