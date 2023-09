Beatriz Haddad Maia: Sie verpasst nach Duschunfall das Turnier

Was für eine bittere Absage: Beatriz Haddad Maia musste für das Turnier im mexikanischen Guadalajara Forfait geben. Sie hatte sich eine Verletzung zugezogen – und jetzt kommts: Die Brasilianerin verletzte sich in der Dusche. Wie die 27-Jährige auf Social Media berichtet, landete sie sogar im Spital.

Der Schrecken war gross

Sie habe sich sehr erschreckt, ansonsten ginge es ihr gut, so Haddad Maia weiter. «Es hätte noch viel schlimmer ausgehen können. Ich brauche aber nun einige Tage Pause, damit die Wunden verheilen.» Danach wolle sie ihre weiteren Ziele 2023 in Angriff nehmen.

Auch Belinda Bencic (WTA 15) hätte in Guadalajara spielen wollen, doch die Ostschweizerin muss ebenfalls passen. Sie verpasste ihr Spiel der zweiten Runde gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend (WTA 101) wegen einer Magen-Darm-Erkrankung. Nächster Programmpunkt der 26-Jährigen ist das Turnier in der japanischen Hauptstadt Tokio von kommender Woche. (hua)

Dieses Jahr war bisher ein erfolgreiches für die Linkshänderin. Am French Open stürmte die Brasilianerin in den Halbfinal – das mit Abstand beste Grand-Slam-Resultat in ihrer Karriere. Im Wimbledon schaffte sie immerhin den Sprung in den Achtelfinal. 2022 hatte sie ihre ersten beiden Turniere auf der WTA-Tour gewonnen, in Nottingham und Birmingham jeweils auf Rasen.