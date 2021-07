Mels SG : Beatriz Salis (15) wird vermisst

In Mels wird seit Mittwochmorgen eine 15-Jährige vermisst. Sie konnte trotz intensiver Suche bisher nicht gefunden werden.

Wer hat Beatriz Salis (15) gesehen? Die Jugendliche wird seit Mittwochmorgen in Mels SG vermisst. Sie wurde zuletzt in der Schule gesehen. Diese verliess sie nach einem missglückten Vortrag und dürfte sich von dort an ihren Wohnort an der Kirchstrasse begeben haben.