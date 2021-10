Beauty-Blogger nutzen Gleitgel als Primer

Social Media machts vor

Bitte was? Nein, das ist tatsächlich kein schlechter Scherz. 7,6 Millionen Views hat der Hashtag #lubeprimer (also Gleitgel-Primer) auf Tiktok bereits gesammelt und viele grosse Beauty-Influencerinnen und -Influencer testen den Hack selbst aus. Wieso? Glaubt man den Befürwortern des Trends, macht das Gleitmittel die Haut super ebenmässig und vor allem gut haftend. Die leicht klebrige Konsistenz mache es der Foundation leicht, an Ort und Stelle zu bleiben, so Beauty-Blogger Sean Anthony.