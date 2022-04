Mariupol : Beauty-Bloggerin zweifelt russischen Angriff an – wurde sie entführt?

Im Netz ist ein Interview mit einer Ukrainerin aufgetaucht, die Mitte März in der Entbindungsklinik in Mariupol fotografiert wurde, als diese unter Beschuss lag. Es sei kein russischer Luftangriff gewesen, sagt Marianna Wischegirskaja nun – doch die Umstände ihrer Aussagen sind unklar.

Eine Entbindungsklinik in Mariupol wurde Mitte März von heftigen Explosionen erschüttert. Die Bilder gingen um die Welt. Zu sehen war auch Marianna Wischegirskaja. Nun gab sie zwei Journalisten ein Interview, in dem sie den russischen Angriff in Zweifel zieht.

Eine ukrainische Beauty-Bloggerin ist in einem neuem Video mit Fehlinformationen über den Angriff auf die zerbombte Geburtsklinik in Mariupol aufgetaucht: Ein mit der russischen Regierung verbundener Twitter-Account teilte am Freitag ein Video-Interview mit Marianna Wischegirskaja, die Mitte März von Russland beschuldigt wurde, eine Schauspielerin zu sein. Zuvor hatte Wischegirskaja einer Reporterin der Nachrichtenagentur AP in der Klinik ein Interview gegeben.