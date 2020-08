Ohne Chemikalien Beauty-Hacks, die Haut und Umwelt schonen

Besser für die Umwelt, keine Tierversuche und erst noch günstiger als die meisten im Handel erhältlichen Beauty-Produkte: natürliche Schönmacher.

Europa ist der weltweit grösste Markt für Kosmetika, und gemäss Statista wird dieses Jahr mit einem Umsatz von über 110 Millionen Franken gerechnet. Ob Make-up, Bodylotion oder Haarspülungen: Jedes Jahr kommen Hunderte neue Pflege- und Beauty-Produkte auf den Markt. Diese erreichen oftmals über die Kanalisation die Kläranlagen. Substanzen, die in den Reinigungsanlagen nicht abgebaut werden können, kommen schliesslich in den natürlichen Wasserkreislauf. Je weniger Chemikalien im Abwasser landen, desto geringer ist das Risiko, dass sie über Umwege ins Trinkwasser gelangen. Viele im Handel erhältliche Produkte werden zudem nach wie vor an Tieren getestet. In der EU sind Tierversuche für kosmetische Fertigerzeugnisse für die Bestandteile von Kosmetika verboten, und seit 2013 dürfen keine Kosmetikprodukte mehr verkauft werden, die an Tieren getestet wurden. In der Schweiz gibt es noch kein explizites Verbot. Ein Grossteil der Inhaltsstoffe von Beauty-Produkten zählt ohnehin zu Chemikalien oder Arzneipräparaten, und da diese nicht den Kosmetikbestimmungen unterliegen, werden viele in Kosmetika enthaltene Stoffe mittels Tierversuche auf ihre Verträglichkeit und Wirkung hin getestet.