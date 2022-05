In Fragen aller Art: Beben beim FCB – Ex-Boss Heusler berät ab sofort die Basler

Der FC Basel zeigte sich am Samstag in der Partie gegen Lausanne lange uninspiriert. Ja, teilweise war es eine regelrechte Grusel-Vorstellung, die die Basler ablieferten. Am Schluss blieb es beim 0:0, womit der Gang in die Challenge League für die Romands Tatsache war. Basel baute dagegen den Vorsprung auf YB trotz enttäuschender Leistung um einen Zähler aus, da die Berner am Samstag in Lugano verloren.