«Neo-Cover» - Becherschutz soll K.O.-Tropfen-Opfer im Ausgang verhindern

Sie wollen, dass man die Zeit beim Feiern geniessen kann und sich nicht ständig damit beschäftigen muss, dass nicht doch etwas in das Getränk gemischt wird.

So sieht der Prototyp des Becherschutzes namens «Neo-Cover» aus.

Vier Schülerinnen der Wirtschaftsmittelschule Luzern wollen das Trinken in Bars und Clubs sicherer machen.

«Die Angst davor, dass einem ungewollt Drogen, vor allem in Form von K.O.-Tropfen, in das Getränk gemischt werden, ist uns allen deutlich bekannt», schreiben die vier Initiantinnen auf ihrer Seite bei Crowdify . Dort sammeln sie Geld für ihr Projekt. Dabei handelt es sich um einen Becherschutz namens «Neo-Cover». Dieser soll vor der Zufuhr von K.O.-Tropfen und anderen Drogen schützen.

«Sicherere Umgebung beim Feiern schaffen»

«Es sind viele Leute von dem Problem betroffen», sagt Selina Pamuk zu 20 Minuten. Die vier jungen Frauen hätten selbst zwar keine schlimmen Erfahrungen diesbezüglich gemacht, trotzdem werde das Problem immer wieder von aussen an sie herangetragen. Eine Umfrage der vier Schülerinnen zum Trinkverhalten habe zudem ergeben, dass circa 71 Prozent der befragten Personen sich beim Feiern sicherer fühlen würden, wenn ihr Getränk geschützt wäre. «Wir wollen eine sicherere Umgebung beim Feiern schaffen», sagt die 16-Jährige weiter.

Ein Deckel, der über ein Trinkbecher gestülpt wird

Beim Prototyp des «Neo-Cover» handle es sich um einen Deckel, der über einen Trinkbecher gestülpt werde. Durch eine Schiebeöffnung, die man auf und zu machen kann, werde dann getrunken. An der Unterfläche des Deckels wird ein Gummiband befestigt, welches man um den Becher herum legt. «So kann man den Deckel nicht einfach wegnehmen», meint Selina weiter.

Der Becherschutz soll nachhaltig sein

Den Deckel soll es in verschiedenen Standardgrössen geben oder er wird aus einem dehnbaren Material bestehen, sodass der Becherschutz dann auch wirklich über verschiedene Gefässe gestülpt werden kann. Weiter soll die Erfindung der Gruppe auch nachhaltig sein. «Wir wollen, dass der Becherschutz entweder recyclebar ist oder aus recyceltem Material besteht», sagt die Schülerin. Und es soll «auf keinen Fall ein Einweg Produkt sein. Er muss wiederverwendet werden können». Preislich soll der Becherschutz erschwinglich sein.

«Den Preis haben wir noch nicht festgelegt, aber er wird sicher nicht überteuert sein.» Denn: «Wir wollen ja Sicherheit für Jugendliche, Lernende und Studierende gewährleisten». Denkbar sei auch ein Depotprinzip, wobei man einen solchen Becherschutz in einer Bar oder in einem Club gegen ein Depot erhalte. Der Becherschutz soll dann gegen Geld oder Depot in Bars oder Clubs erhältlich sein.