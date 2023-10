Beckhams Affäre Rebecca Loos wehrt sich: «Er spielt das Opfer»

Danach wurde es aber still um die in Madrid geborene Tochter eines holländischen Vaters und einer britischen Mutter – bis zur Erscheinung der Netflix-Doku «Beckham».

Zum ersten Mal begegneten sich David und Victoria 1997 – sie war «Posh Spice», er ein aufstrebendes Fussballtalent. Ein Jahr nach ihrem Zusammenkommen folgt die Verlobung und Victorias Schwangerschaft mit Brooklyn. Doch auch der erste Skandal lässt nicht lange auf sich warten. David Beckhams Assistentin Rebecca Loos (46) behauptete 2004 öffentlich, sie habe eine Affäre mit ihm gehabt . In der jüngst erschienen Netflix-Doku sprachen die Eheleute erstmals über die mutmassliche Untreue.

Victoria Beckham sagt, dass diese Zeit die unglücklichste war, die sie je erlebt habe. David Beckham (48) hatte damals die Untreue seinerseits immer verneint. In der Dokumentation wird der Vorfall allerdings weder bestätigt noch dementiert. Nun ergreift seine mutmassliche Ex-Geliebte das Wort: «Er spricht ständig davon, so ein armer Tropf zu sein. Er sollte Verantwortung übernehmen», schimpft sie im Interview mit der britischen «Mail on Sunday».