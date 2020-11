1 / 9 Victoria (46) und David Beckham (45) haben vor einigen Jahren ein Anwesen auf dem Land gekauft, auf dem früher ein Bauernhof betrieben wurde. Nach und nach erweitert und renoviert das Paar nun seinen Landsitz. Instagram/davidbeckham In der Vergangenheit hat das Paar, das das Anwesen in den Cotswolds mit den Kindern Cruz (15), Romeo (18) und Harper Seven (9, v.l.) bewohnt, bereits einen Weinkeller und mehrere Pools bauen lassen. Instagram/davidbeckham Nun das neuste Projekt: Ein künstlicher See. Eine erste Baubewilligung wurde im Juli erteilt, doch die Beckhams haben ihre Pläne noch einmal geändert und wollen nun einen grösseren See errichten lassen. Die Bewilligung für die neuen Pläne steht noch aus. DUKAS/Backgrid

Darum gehts Victoria (46) und David Beckham (45) bauen auf ihrem Anwesen einen künstlichen See.

Ein erstes Baugesuch wurde bewilligt, doch nun wurden Pläne für einen grösseren See gemacht.

100 Meter lang und 55 Meter breit soll der See nun werden.

Die Nachbarn der Beckhams haben gegen das Grossprojekt Einsprache erhoben.

David (45) und Victoria Beckham (46) sind mit den Renovationen und Erweiterungen ihres luxuriösen Landsitzes in den britischen Cotswolds offenbar noch lange nicht fertig. Denn nach einem eigenen Sportplatz für Tennis- und Fussballstunden, zwei Pools und mehreren Saunen steht aktuell das nächste Grossprojekt des Paars in den Startlöchern: ein künstlicher See, der eine Fläche von über 4100 Quadratmetern und sogar eine kleine Insel haben soll.

Die Rechnung scheinen die Beckhams aber ohne ihre Nachbarn gemacht zu haben. Wie die britische Zeitung «The Sun» berichtet, haben sich mehrere Personen bei der zuständigen Gemeinde beschwert und Einsprache gegen das Projekt erhoben. «Die Grösse des Sees könnte das Risiko für Überschwemmungen in der Gegend markant erhöhen», heisst es in einem der Briefe unter anderem.

«Das sollte verboten sein!»

Die Anwohner seien vor allem verärgert, weil es bereits das zweite Mal ist, dass die Beckhams ein Baugesuch für den See einreichen. Erste Pläne, die eine Fläche von knapp 3000 Quadratmetern und keine Insel vorsahen, wurden im Juli eingereicht und bewilligt. Schon damals habe es Einsprachen gegeben, die allerdings abgelehnt wurden.

Nun, da der See noch grösser werden soll, rechnen die Nachbarn mit dem Schlimmsten: «Was kommt als Nächstes? Motorboote, die den See auf und ab rasen und unseren Frieden stören?» Der rund 100 Meter lange und 55 Meter breite, nierenförmige See sehe auf den Plänen zudem einfach zu gross aus für die dafür vorgesehene Landfläche. «Das sollte verboten sein!»

Victoria und David Beckham haben sich bislang noch nicht öffentlich zum Unmut ihrer Nachbarn geäussert. Auf ihrem luxuriösen Anwesen in den Cotswolds sind aber bereits die Bagger vorgefahren: Laut «The Sun» wurde in den vergangenen Tagen mit dem Aushub für den künstlichen See begonnen. Vorläufig werden wohl aber nur die im Juli bewilligten Pläne umgesetzt, denn das Urteil der Behörden zur Eingabe der neuen Pläne steht noch aus.