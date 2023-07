Bern: Mieten für städtische Wohnungen steigen um sechs Prozent 

Wer in einer Wohnung der Stadt Bern lebt, muss bald mehr Miete bezahlen: Per 1. Dezember erhöht die Stadt die Mietzinse um durchschnittlich 6,2 Prozent, wie einer Mitteilung der Finanzdirektion zu entnehmen ist. Grund dafür sei zum einen der Anstieg des Referenzzinssatzes von 1,25 auf 1,5 Prozent. Zum anderen beinhalte die Erhöhung auch eine Angleichung an den Landesindex der Konsumentenpreise und die allgemeine Kostensteigerung.