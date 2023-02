Basel: Restaurants haben ungenügende Hygiene bei Fleisch und Fisch

Im 2021 fand man bei einer Lebensmittelkontrolle in Zürich verschimmelte Lebensmittel in einem Restaurant. Es musste sofort schliessen. Auch das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt führte letztes Jahr die jährliche Hygienekontrolle in Lebensmittelbetrieben durch und musste Mängel beanstanden.

Vergangenes Jahr führte das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt in 104 Lebensmittelbetrieben Betriebshygienekontrollen durch. Dabei wurden Betriebe ins Visier genommen, bei denen bereits in der Vergangenheit das Risiko als «gross» oder «erheblich» eingestuft wurde. Der Verdacht, dass Hygienerichtlinien erneut nicht eingehalten wurden, habe sich bestätigt, so die Mitteilung vom Mittwoch. Bei zwei Betrieben seien die Hygienemängel so massiv gewesen, dass Strafanzeige erstattet wurde, wie die Behörde gegenüber 20 Minuten sagt.