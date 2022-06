Bedeutet das Verbrenner-Verbot das Aus für den Traumberuf?

Frage von Petra ans AGVS-Expertenteam:

Mein Sohn findet seit Jahren alles, was einen Motor hat, genial. Er wollte nächstes Jahr eigentlich eine Lehre als Automech starten. Nun wurde aber letzte Woche vom EU-Parlament in Strassburg entschieden, dass es ab 2035 keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor geben soll. Muss ich mir Sorgen machen, dass mein Sohn bald nach der Lehre eine Umschulung machen muss? Hat der Beruf für den Motorenfan überhaupt eine Zukunft?

Antwort:

Liebe Petra,



Du musst dir trotz dieses Entscheids keine Sorgen machen. Der Beruf des Automech hat sich wie die Fahrzeugtechnologie selbst in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt. Der AGVS stellt dabei als Branchen- und Berufsverband sicher, dass die Lernenden und die qualifizierten Fachkräfte auch in Bezug auf die alternativen Antriebe das nötige Know-how aufweisen und stets auf dem neusten Stand der Technik sind. Wir bieten derzeit drei technische Grundbildungen an: Automobil-Assistenten/-in EBA (zwei Jahre), Automobil-Fachmann/-frau (drei Jahre) und Automobil-Mechatroniker/-in (vier Jahre). Die Kompetenzen, welche die Lehrbetriebe und die Berufsfachschulen in diesen Berufsbildungen vermitteln, werden regelmässig überprüft und an die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse angepasst. Dasselbe gilt für die höhere Berufsbildung und für die zahlreichen Möglichkeiten zur Weiterbildung.