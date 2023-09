Nach 25 Jahren – Forschende finden seltenen Handfisch

So kam es zum Fund

Der Handfisch wurde nordöstlich von Flinders Island in Tasmanien gefunden, in einer Tiefe von 292 Metern. Diese Entdeckung ist für die Forschenden bedeutsam, da es von dieser Fischart nur zwei Exemplare in der gesamten nationalen Fischsammlung gibt, so die CSIRO. Die Meeresökologin Candice Untiedt war an der Forschungsreise beteiligt und entdeckte den Fisch: «Die Chance, so einen Fisch in der Umgebung zu finden und diesen mit der Tiefseekamera zu erfassen, war sehr gering, ich war ziemlich aufgeregt», so Untiedt in einer Mitteilung.