White Turf St. Moritz – Bedroht der Klimawandel das legendäre Pferderennen?

Reiseinformationen zum White Turf

Anreise: Die schönste Art das Engadin zu erreichen, ist eine Fahrt mit der Rhätischen Bahn. Am besten in einem Panoramazug des Bernina-Express .

Übernachtung: Wer sich was leisten möchte, dem stehen in St. Moritz mehrere Luxushotels zur Verfügung. Ja, St. Moritz zählt gleich vier Swiss Deluxe Hotels – an vorderster Front das Badrutt’s Palace mit Blick auf den See. Es geht aber auch günstig, denn in St. Moritz kann man genauso in die Jugendherberge einchecken.