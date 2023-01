Südkorea will Atomwaffen stationieren

In den aktuellen Strategien vom südkoreanischen Verteidigungsministerium und dem Aussenministerium ging es auch um die militärische Abschreckung gegen Bedrohungen durch das Nachbarland.

Sollte die atomare Bedrohung von Nordkorea zunehmen, sei das Land so dagegen besser aufgestellt.

Aufgrund der zunehmenden Spannungen mit Nordkorea hat Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol die Möglichkeit der atomaren Bewaffnung seines Landes erwähnt. Der Frieden auf der koreanischen Halbinsel könne nur durch eigene Stärke erhalten werden, sagte Yoon zu Verteidigungsminister Lee Jong-sup am Mittwoch, wie südkoreanische Sender am Donnerstag berichteten. «Sollte die Bedrohung durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm grösser werden, könnten wir hier in Südkorea taktische Atomwaffen der USA stationieren oder selbst Nuklearwaffen besitzen.»