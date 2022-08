Grosse Studie : Beef Jerky ist das umweltschädlichste Lebensmittel

Was wir essen hat auch einen Einfluss auf die Umwelt. Wie gut oder schlecht dieser ist, haben Forschende nun anhand von über 57’000 Lebensmitteln untersucht – mit zum Teil überraschendem Ergebnis.

Am schlechtesten schnitten Dörrfleisch-Produkte ab.

Wer beim Lebensmitteleinkauf der Umwelt etwas Gutes tun will, sollte Fleisch, Fisch und Käse meiden und lieber verstärkt zu Obst, Gemüse und Brot greifen. Das belegt eine britische Studie, in der die Umweltauswirkungen von mehr als 57’000 im Supermarkt erhältlichen Produkten eingeschätzt wurden. Darunter waren viele verarbeitete Lebensmittel.

Wie die Autoren in den «Proceedings » der US-Nationalen Akademie der Wissenschaften («PNAS») zudem berichten, weisen viele nahrhafte Produkte eine geringe Umweltbelastung auf.

Über 57’000 Lebensmittel bewertet

Dörrfleisch-Produkte sind tragische Spitzenreiter

Den höchsten Wert erreichten in der Studie Produkte aus getrocknetem Rindfleisch wie Biltong oder Beef Jerky – derartige Dörrfleisch-Produkte finden sich als Snacks auch hierzulande in immer mehr Supermärkten. Fleischersatzprodukte wiesen dagegen nur ein Fünftel bis weniger als ein Zehntel der Umweltauswirkungen ihrer fleischbasierten Äquivalente auf.

In der Regel hatten Produkte aus Fleisch, Fisch und Käse einen eher höheren Wert, während sich viele Desserts und Backwaren im mittleren Bereich und Produkte aus Obst, Gemüse, Zucker und Mehl wie Suppen, Salate, Brot und viele Frühstücksflocken am unteren Ende der Skala befanden.

Dörrfleisch-Produkte wie Beef Jerky schnitten in der Studie am schlechtesten ab.

«Planetary Health Diet»

«Die britischen Ergebnisse decken sich insgesamt mit dem, was wir für die aktuellen Ernährungsgewohnheiten in Deutschland ermittelt haben», kommentiert Rolf Sommer, Leiter des Bereichs Landwirtschaft und Landnutzung beim WWF Deutschland, in einer unabhängigen Einschätzung. Auch für die Schweiz dürfen die Ergebnisse gelten.