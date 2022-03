Ukraine-Konflikt – «Beeindruckt von Zeichen der Solidarität» – Zürich schafft Anlaufstelle für Flüchtende

Bei der Zürcher Sicherheitsdirektion sind zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung eingegangen. «Viele wollen nicht tatenlos zusehen, sondern aktiv helfen», heisst es in einer Mitteilung am Dienstag. «Ich bin sehr beeindruckt von den Zeichen der Solidarität», lässt sich Regierungsrat Mario Fehr zitieren.

Sämtliche Optionen für rasche Hilfe geprüft

Die Aufnahme von Flüchtlingen beziehungsweise Schutzbedürftigen erfolgt koordiniert durch den Bund. In der Regel werden Flüchtlinge zuerst in einem Bundeszentrum registriert, bevor sie in kantonalen Durchgangszentren auf das Leben in den Gemeinden vorbereitet werden.