Lokführer-Streik in Deutschland ist auch in der Schweiz zu spüren

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft ihre Mitglieder zu einem 20-stündigen Warnstreik bei der Bahn ab Mittwochabend auf. Die Beschäftigten sollen von 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr am Donnerstag die Arbeit niederlegen, wie die GDL am Dienstag auf ihrer Website mitteilte.

«Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz der Deutschen Bahn auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits im Laufe des Mittwochs, 15. November früher zu fahren.» In diesem Fall empfiehlt die SBB, die Reise bereits früh am Tag anzutreten, um so sicherzustellen, dass man vor Streikbeginn um 22 Uhr an ihrem Zielort ist.



«Der Streikfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Grundangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB. Bitte verschieben Sie Ihre Reise auf einen anderen Zeitpunkt.» Weiter soll man vor der Fahrt die aktuellen Infos auf bahn.de checken.