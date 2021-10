Nach Skandalrede von SVP-Kantonsrat – «Beeler hat sich mit seinen Aussagen wohl nicht strafbar gemacht»

Der Schwyzer SVP-Kantonsrat David Beeler hielt an der Corona-Demo in Rapperswil vom Samstag eine Rede, die für Aufruhr sorgte.

Der SVP-Nationalrat David Beeler warf an der Corona-Demo vom Samstag in Rapperswil mit Holocaust-Vergleichen, Verschwörungstheorien und Hetze gegen den Bundesrat um sich. Konsequenzen muss er dafür – zumindest von seiner Partei – nicht erwarten. Ob die Kantonspolizei oder das Fedpol rechtliche Schritte ergreifen, ist noch unklar. Der Fall wirft – auch in den sozialen Medien – die Frage auf, wo die Meinungsfreiheit aufhöre.

Verunglimpfungen des Bundesrats nicht ehrverletzend

Auch die in der Rede des SVP-Kantonsrats geäusserten Fantasien eines Umsturzes reichen laut Hertig wohl nicht, um als strafbarer Aufruf zur Gewalt zu gelten: « H ier kommt es sehr auf den Kontext an.» Es müsse ein konkretes und hohes Risiko bestehen, dass es zu Gewalt komme. «Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Stimmung explosiv ist und das Publikum etwa schon Steine in der Hand hat.»

Sanktionierung durch Gegenrede und Abwahl statt Strafrecht

Falschaussagen, die nicht Personen diffamieren, – wie Beelers Behauptung, dass es Tausende Impftote gebe – sind laut der Rechtsprofessorin kaum je strafbar. Dass die Grenzen der Meinungsfreiheit im Schweizer Recht grosszügig definiert sind, findet Hertig richtig: «Es wäre wohl nicht besser, wenn man überall mit Strafrecht reinfährt . D ann sehen sich Provokateure lediglich wieder in der Opferrolle. » Ausserdem gebe es gerade in der P olitik immer ein Risiko, dass man Politiker mundtot machen wolle .

Politologe: «Grenzen der Meinungsfreiheit wurden verschoben»

Die Wichtigkeit der Meinungsfreiheit betont auch Mark Balsiger: «Die Meinungsäusserungsfreiheit ist ein hohes Gut, das sich unsere Vorfahren hart erkämpfen mussten», so der Politologe. Trennscharfe Grenzen der Meinungsfreiheit gebe es nicht, echte und selbsternannte Volksverführer versuchten immer wieder, diese Grenzen zu verschieben. «Wie man Grenzen stetig verschiebt, hat Donald Trump während Jahren gezeigt. Auch an der Demonstration in Rapperswil wurden Grenzen verschoben», so der Politologe. Aber für Balsiger ist klar: «Die Meinungsfreiheit endet dort, wo die Menschenwürde anderer verletzt wird.»