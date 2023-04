Herzogin Meghan äussert sich zu ihrer Krönungsabsage

Eine Brief-Korrespondenz zwischen König Charles III. (74) und seiner Schwiegertochter Herzogin Meghan nach dem berühmt-berüchtigten Oprah-Winfrey-Interview sei der Grund, warum die US-Amerikanerin nicht zur Krönung am 6. Mai in London erscheinen werde. Das behauptete zumindest der britische «Telegraph».

Die Zeitung sei sich sicher, dass der schriftliche Austausch zwischen Meghan und dem Monarchen über die Art und Weise, wie die Königsfamilie auf ihre Mobbing-Vorwürfe und ihre schwere psychische Krise reagierte, für so grossen Unmut aufseiten der 41-Jährigen sorgte, dass sie die Einladung zum royalen Mega-Event absagte. Das sei «falsch und offengestanden lächerlich», sagt nun Meghan in einem überraschenden Statement.

Meghan bittet Presse, den «auslaugenden Zirkus» zu beenden

Zum Schluss hat sie eine Bitte an die Presse und königlichen Experten: «Wir möchten die Boulevardpresse und royale Berichterstatter dazu ermutigen, diesen auslaugenden Zirkus zu beenden, den sie alleine geschaffen haben.» Damit weist sie alle Spekulationen, Meghans Enttäuschung über Charles Briefantwort sei der Grund für ihre Abwesenheit, also in aller Deutlichkeit zurück.

Das Statement sorgt aber dennoch bei einigen für Verwunderung, allem voran ihre Aussage, dass sie sich «mit ihrem Leben in der Gegenwart» beschäftigen und keine alten Geschichten wieder aufwärmen will. Der renommierte Journalist und Royal-Reporter des Senders ITV, Chris Ship, schrieb auf Twitter: «Man könnte allerdings einwerfen, dass es in Harrys und Meghans Netflix-Serie und Harrys Buch ‹Spare› auch nur darum ging, zurück in die Vergangenheit zu schauen.»