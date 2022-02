Einkaufstourismus – Beendet Deutschland den Papierkrieg am Schweizer Zoll?

100 deutsche Zollbeamte stempeln ausschliesslich Schweizer Quittungen

Und nach einer kleinen Anfrage aus dem Bundestag antwortete die Bundesregierung im November 2019, dass die «fachlichen, technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für die Erteilung eines Realisierungsauftrags an das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) für die Automatisierung des Verfahrens an der Landgrenze zur Schweiz vorgelegen hätten».

Erster Schritt in Richtung Digitalisierung

Nun geht es in puncto Digitalisierung nach «jahrelanger Blockade» vorwärts, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee in einer Medienmitteilung verlauten lässt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am 26. Januar 2022 die Mittel für das Projekt eines digitalen Ausfuhrscheins (IT AKZ) freigegeben. Offenbar waren Differenzen zwischen dem Bundesrechnungshof und Bundesfinanzministerium der Grund dafür gewesen, dass sich in der Sache so lange nichts bewegt hat.