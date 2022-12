Fans in Sorge : Beendet Skandal-Rapper Haftbefehl seine Karriere?

«Heut geb ich meine Krone weg», rappt der Frankfurter im Outro seines aktuellen Albums. Ein Satz, der sowohl eine tiefere Bedeutung haben als auch einfach so dahingesagt sein könnte. Doch vieles spricht für das endgültige Karriere-Aus von Haftbefehl.

Gerade in den letzten Monaten machte der Rapper eher negative Schlagzeilen. Vor allem mit seinen skandalösen Auftritten zog er die Aufmerksamkeit der Medien auf sich. So wirkte er im August während eines Auftrittes in Mannheim völlig desorientiert und torkelte auf der Bühne umher. Gerappt wurde dabei kaum. Nach nur zwei Minuten wurde der Gig abgebrochen und der 36-Jährige von der Stage geführt.